Udoh basketbol Fenerbahçe'de bırakmayı düşünüyor !

Fenerbahçe’nin başarılı uzunu Ekpe Udoh, taraftarların sorularını #AskUdoh etiketiyle Twitter üzerinden yanıtladı.
EKPE UDOH: BASKETBOLU BURADA BIRAKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
Ekpe Udoh, takımdaki geleceği ile ilgili ise, "Basketbolu burada bırakacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Euroleague'de oynamaktan keyif aldığın rakip takım hangisi?
Real Madrid ve CSKA. #AskUdoh
Asla unutmayacağın bir maç söyler misin? #AskUdoh
Geçen seneki Playoff Real Madrid serisi.
#AskUdoh Futbol takımımızda en beğendiği sporcu kim?
Robin van Persie ve Jeremain Lens. #AskUdoh
#AskUdoh Bireysel başarı olarak gerçekleştirmek istediğin bir şeyler var mı ?
Euroleague kupasını kazanmak. #AskUdoh
#AskUdoh ekpe blok yapmak mi yoksa smaç mi basmak daha hoşuna gidiyor
Blok yapmak. #AskUdoh
#AskUdoh Fenerbahçe'nin hayatındaki etkisini nasıl değerlendiriyor?
Yeni bir ailem oldu. #AskUdoh
#AskUdoh Şu sıralar Atatürk hakkında kitaplar okuyorsun.Atatürk hakkında ki düşüncelerin neler?
Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak.