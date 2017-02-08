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Udoh basketbol Fenerbahçe'de bırakmayı düşünüyor !

UDOH BASKETBOL FENERBAHÇE'DE BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR !

Fenerbahçe’nin başarılı uzunu Ekpe Udoh, taraftarların sorularını Twitter üzerinden yanıtladı.

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Fenerbahçe’nin başarılı uzunu Ekpe Udoh, taraftarların sorularını #AskUdoh etiketiyle Twitter üzerinden yanıtladı.
 
EKPE UDOH: BASKETBOLU BURADA BIRAKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
 
Ekpe Udoh, takımdaki geleceği ile ilgili ise, "Basketbolu burada bırakacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
Euroleague'de oynamaktan keyif aldığın rakip takım hangisi?
 
Real Madrid ve CSKA. #AskUdoh
 
Asla unutmayacağın bir maç söyler misin? #AskUdoh
 
Geçen seneki Playoff Real Madrid serisi.
 
#AskUdoh Futbol takımımızda en beğendiği sporcu kim?
 
Robin van Persie ve Jeremain Lens. #AskUdoh
 
#AskUdoh Bireysel başarı olarak gerçekleştirmek istediğin bir şeyler var mı ?
 
Euroleague kupasını kazanmak. #AskUdoh
 
#AskUdoh ekpe blok yapmak mi yoksa smaç mi basmak daha hoşuna gidiyor
 
Blok yapmak. #AskUdoh
 
#AskUdoh Fenerbahçe'nin hayatındaki etkisini nasıl değerlendiriyor?
 
Yeni bir ailem oldu. #AskUdoh
 
#AskUdoh Şu sıralar Atatürk hakkında kitaplar okuyorsun.Atatürk hakkında ki düşüncelerin neler?
 
Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak.
Milliyet
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