Udoh basketbol Fenerbahçe'de bırakmayı düşünüyor !

Fenerbahçe’nin başarılı uzunu Ekpe Udoh, taraftarların sorularını #AskUdoh etiketiyle Twitter üzerinden yanıtladı.

EKPE UDOH: BASKETBOLU BURADA BIRAKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Ekpe Udoh, takımdaki geleceği ile ilgili ise, "Basketbolu burada bırakacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Euroleague'de oynamaktan keyif aldığın rakip takım hangisi?

Real Madrid ve CSKA. #AskUdoh

Asla unutmayacağın bir maç söyler misin? #AskUdoh

Geçen seneki Playoff Real Madrid serisi.

#AskUdoh Futbol takımımızda en beğendiği sporcu kim?

Robin van Persie ve Jeremain Lens. #AskUdoh

#AskUdoh Bireysel başarı olarak gerçekleştirmek istediğin bir şeyler var mı ?

Euroleague kupasını kazanmak. #AskUdoh

#AskUdoh ekpe blok yapmak mi yoksa smaç mi basmak daha hoşuna gidiyor

Blok yapmak. #AskUdoh

#AskUdoh Fenerbahçe'nin hayatındaki etkisini nasıl değerlendiriyor?

Yeni bir ailem oldu. #AskUdoh

#AskUdoh Şu sıralar Atatürk hakkında kitaplar okuyorsun.Atatürk hakkında ki düşüncelerin neler?

Müthiş bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun hakkında düşündüklerimle ilgili yakında projem olacak.