U21'de Oynuyor, 1 Milyon Lira Kazanıyor

Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi.
Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili'ydi... Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapının yolunu tuttu.
Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.
Yönetim sezon başında göndermeyi başaramadığı 22 yaşındaki genç gurbetçiyi kadro dışı bırakmış, devre arasında yolların ayrılacağını açıklamıştı. Ancak Endoğan Adili kendisine kulüp bulamadığını ve gitmeyeceğini söyleyince mecburen elde kaldı.
25 OCAK'TA YENİ LİSANS
Sarı-Kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Endoğan'a 25 Ocak'ta yeniden lisans vizesi çıkardı. Endoğan, 28 Ocak'ta Akhisar ile oynanan U21 maçında da forma giydi.
Sadece 19 dakika sahada kalan Adili, yıllık 250 bin Euro'luk (Yaklaşık 1 milyon TL) kazancıyla şu anda hem G.Saray'ın hem de Türkiye'deki tüm alt liglerde oynayan oyuncular arasındaki en pahalı isim olarak dikkat çekiyor. Kaynak:Sabah
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Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de o...
Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi.
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