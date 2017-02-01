ANA SAYFA
U21'de Oynuyor, 1 Milyon Lira Kazanıyor

U21'DE OYNUYOR, 1 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de o...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi.

Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili'ydi... Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapının yolunu tuttu.

Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

Yönetim sezon başında göndermeyi başaramadığı 22 yaşındaki genç gurbetçiyi kadro dışı bırakmış, devre arasında yolların ayrılacağını açıklamıştı. Ancak Endoğan Adili kendisine kulüp bulamadığını ve gitmeyeceğini söyleyince mecburen elde kaldı.

25 OCAK'TA YENİ LİSANS

Sarı-Kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Endoğan'a 25 Ocak'ta yeniden lisans vizesi çıkardı. Endoğan, 28 Ocak'ta Akhisar ile oynanan U21 maçında da forma giydi.

Sadece 19 dakika sahada kalan Adili, yıllık 250 bin Euro'luk (Yaklaşık 1 milyon TL) kazancıyla şu anda hem G.Saray'ın hem de Türkiye'deki tüm alt liglerde oynayan oyuncular arasındaki en pahalı isim olarak dikkat çekiyor. Kaynak:Sabah

196
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
U21'de Oynuyor, 1 Milyon Lira KazanıyorGalatasaray'da Adebayor patlaması !Rıdvan Dilmen: ''Derhal yollarım''
Galatasaray’dan ara transfere 8 milyon Euro''Adem Kılıççı dopingli çıktı, men edildi''Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok !
Şok kampanya ! Payet'nin formasını getirene...Aziz Yıldırım canlı yayına bağlandı ortalık karıştı !Fenerbahçe'de 10 numara fiyasko !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS