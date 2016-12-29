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Tuzlaspor'dan Hamit Altıntop açıklaması

TUZLASPOR'DAN HAMİT ALTINTOP AÇIKLAMASI

Hamit Altıntop ile alakalı yapılan yorumlara Tuzlaspor Yönetimi açıklama yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medyada Hamit Altıntop ile alakalı yapılan yorumlara ve haberler hakkında Tuzlaspor Yönetimi açıklama yaptı.

Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'la ilişkisi olduğu yönünde ortaya atılan iddialara Tuzlaspor Kulübü yanıt verdi. 
 
Mavi-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tuzlaspor - Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:
 
Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hiçbir ilişkisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyeceğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yönetim kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz" denildi.

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