Tuzlaspor, Kadir Kaan Özdemir'i kiraladı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tuzlaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Kadir Kaan Özdemir'i kadrosuna kattı.

Transferin bitmesine sayılı dakikalar kala genç oyuncuyla anlaşan Tuzlaspor, hatırlanacağı üzere Türkiye Kupası'nda büyük bir başarıya imza atmış ve Galatasaray'ın bulunduğu gruptan birinci çıkmıştı.



Kaan Özdemir, 1998 doğumlu ve stoper bölgesinde görev alıyor. Bu sezon profesyonel sözleşmeye imza atan Özdemir, Fenerbahçe'de en son kupada oynanan Amed Sportif maçında görev almıştı. (Fanatik)