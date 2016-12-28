Tuzlaspor 0 - 0 Galatasaray (Maç devam ediyor)

21. DK: Ev sahibi Tuzlaspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda organize olmaya çalışıyor.

18. DK: Arif Şahin'in havadan pası ile savunmanın arkasına sarkan Kıvanç Salihoğlu ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

16. DK: Sağ çaprazın biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Bülent Uzun ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Cenk Gönen çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

12. DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kıvanç Salihoğlu yerden sert vuruyor ancak bu top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

10. DK: Ev sahibi Tuzlaspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

6. DK: Nigel De Jong'un pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu şut istediği gibi olmuyor ve kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

3. DK: Ceza yayı gerisinde topla buluşan Bruma vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1. DK: Müsabaka ev sahibi Tuzlaspor'un vuruşu ile başlıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’a konuk oluyor. Karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanuyor. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan.

Galatasaray: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan.