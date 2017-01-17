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Tuzla kazandı, Galatasaray sevindi

TUZLA KAZANDI, GALATASARAY SEVİNDİ

Tuzlaspor, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi.

Galatasaray'ın 4 hfta sonunda 5 puanla 3. sırada yer aldığı grupta, Tuzlaspor bu sonuçla 12 puana ulaşarak son maçlar öncesi gruptan lider  olarak çıkmayı garantiledi. Anagold 24 Erzincanspor ise 7 puanda kaldı.
 
Stat: Erzincan 13 Şubat
Hakemler: Erkan Engin, Deniz Turgut, Ahmet Ayaz
 
Anagold 24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Alparslan Emre Çapar, Yavuz  Özsevim, Ahmet Kaan Ergün (Dk. 67 Ahmet Güney), Zeynel Alkan, Barış Şaffak (Dk.  82 Cenk Sarıtaş), Erdi Kasapoğlu, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Oğuz Küçük (Dk.  89 Güney Atılgan), Ömer Serbest
 
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif  Şahin, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker (Dk. 59 Melik Derin), Muharrem Efe (Dk.  81 Anıl Sarak), Tuncay Fındıkcı, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 86 Tolunay Yurtseven),  Okan Duran
 
Gol: Dk. 78 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Yavuz Özsevim (Anagold 24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Barış Şaffak, Dk. 80 Oğuz Küçük (Anagold 24  Erzincanspor), Dk. 80 Arif Şahin, Dk. 89 Ferhat Çoban, Dk. 90 Anıl Sarak  (Tuzlaspor)

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