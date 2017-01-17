Tuzla kazandı, Galatasaray sevindi

TUZLA KAZANDI, GALATASARAY SEVİNDİ Tuzlaspor, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi. Futbol » Türkiye Kupası 17.01.2017 15:27

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi. Galatasaray'ın 4 hfta sonunda 5 puanla 3. sırada yer aldığı grupta, Tuzlaspor bu sonuçla 12 puana ulaşarak son maçlar öncesi gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Anagold 24 Erzincanspor ise 7 puanda kaldı.



Stat: Erzincan 13 Şubat

Hakemler: Erkan Engin, Deniz Turgut, Ahmet Ayaz



Anagold 24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Alparslan Emre Çapar, Yavuz Özsevim, Ahmet Kaan Ergün (Dk. 67 Ahmet Güney), Zeynel Alkan, Barış Şaffak (Dk. 82 Cenk Sarıtaş), Erdi Kasapoğlu, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Oğuz Küçük (Dk. 89 Güney Atılgan), Ömer Serbest



Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif Şahin, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker (Dk. 59 Melik Derin), Muharrem Efe (Dk. 81 Anıl Sarak), Tuncay Fındıkcı, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 86 Tolunay Yurtseven), Okan Duran



Gol: Dk. 78 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Yavuz Özsevim (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Barış Şaffak, Dk. 80 Oğuz Küçük (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 80 Arif Şahin, Dk. 89 Ferhat Çoban, Dk. 90 Anıl Sarak (Tuzlaspor) 15