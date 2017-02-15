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''Turu Arena'ya bırakmayalım''

''TURU ARENA'YA BIRAKMAYALIM''

Teknik Direktör Şenol Güneş, turu yarınki maçta almak istiyor.

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Hapoel Beer Sheva'nın analizini takıma anlatan tecrübeli hoca, "%100 konsantre olmamız gereken bir maç... Çok zorlu bir maratonun içine giriyoruz. Bu yüzden ilk maçta işi bitirelim ve evimizdeki maça rahat bir skorla çıkalım" dedi.

K.KARABÜKSPOR'A yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta tüm gözler; UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Sheva maçına çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi, adeta kapalı bir kutu olan İsrail ekibini didik didik analiz etti. Özellikle Hapoel Beer Sheva'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını inceleyen tecrübeli teknik adam, işi ilk maçta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bunun nedeni ise Vodafone Arena'daki rövanşın ardından ligde G.Saray deplasmanına gidilecek olması...

TURUN FAVORİSİ OLABİLİRİZ AMA! 

İki gündür oyuncularına Hapoel Beer Sheva'yı anlatan Şenol Güneş, rakibin iç saha performansına dikkat çekti. Taraftarı önünde İsrail ekibinin çok mücadele ettiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Turun favorisi olabiliriz. Ama rakibin bu sezonki performansı da ortada... Onlar bizi tanıyor ama biz onları tanımıyoruz. Yüzde 100 konsantre olmamız gereken bir maç... Zorlu bir maratonun içine giriyoruz. Bu yüzden deplasmandaki ilk maçta işi bitirelim ve evimizdeki maça rahat bir skorla çıkalım" diyerek takıma uyarılarda bulundu.

11 GÜNDE DÖRT MAÇA ÇIKILACAK 

Yarın Hapoel Beer Sheva'yla deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal, üç gün sonra ligde Akhisar Belediyespor'u Vodafone Arena'da konuk edecek. 23 Şubat Perşembe günü bu sefer evinde İsrail ekibini ağırlayacak olan Beşiktaş, 26 Şubat'ta deplasmanda ezeli rakibi G.Saray'la kritik bir maça çıkacak. Yani Siyah-Beyazlılar, 11 gün içinde dört kritik mücadele için yeşil zeminde olacak. Bu yüzden Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki karşılaşmaya çok büyük önem veriyor.

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