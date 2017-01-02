Türkiye'nin konuştuğu teklifi açıkladı

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, NTV Spor’da katıldığı programda “Arda bana Çin’den çok yüksek bir teklif aldığını söyledi. Bence ayrılmaz ama emin değilim.” dedi.
NTV Spor’daki 90+ adlı programa katılan Mustafa Denizli, Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan’a teklif geldiğini söyledi.
Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma için İspanya’ya gittiğini söyleyen Denizli, “Maçtan sonra Arda’ya konuştuk. Bana, kendisine Çin’den gelen çok yüksek bir teklif olduğunu söyledi” dedi.
Arda Türkiye’de oynuyor olsaydı kendisine hiç düşünmeden git diyeceğini belirten tecrübeli hoca, “Arda çok farklı bir yerde oynuyor o yüzden kendisine git demedim. Arda Turan sadece bir futbolcu bir sosyal sorumluk projesidir” ifadelerini kullandı.
“BENCE AYRILMAZ AMA EMİN DEĞİLİM”
Milli yıldızın takımda çok fazla sevildiğini söyleyen Denizli, “Arda’yı Barcelona’da en fazla Messi ve Iniesta seviyor. Onların ardından Suarez ve Neymar geliyor. Böyle bir 4’lü hangi oyuncuyu seviyorsa o futbolcu o takımdan gitmez. Bu yüzden Arda’nın takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama emin değil değilim” şeklinde konuştu.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Simon Kjaer'e sürpriz talip ! İngiltere'nin dev kulübü...
Reina'da korku dolu anlar ! "Kız arkadaşım bayıldı, sırtıma alıp..."
Galatasaraylı Bruma kararını verdi ! Kalacak mı gidecek mi ?
Kulüpten habersiz saç ektiren futbolcu takımdan kovuldu
Fikret Orman canlı yayında açıkladı: 2 transfer kesin...
Mehmet Topal saldırı anında Reina'da mıydı ? Açıklandı...
Trabzonspor'da yaprak dökümü ! Büyük hayal kırıklığı...
Beşiktaşlı Aras Özbiliz’e yoğun ilgi ! 3 Süper Lig ekibi...
Yasin Öztekin'den kırmızı kart sonrası flaş açıklama !
Özer Hurmacı: Fenerbahçe'de en çok üzüldüğüm an...
Bir ilimize daha stat müjdesi ! Böyle görünecek...
Süper Lig'de şok ! Bir haftalık yönetim istifa etti...
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU TEKLİFİ AÇIKLADI
Mustafa Denizli, Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan’a teklif geldiğini söyledi.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, NTV Spor’da katıldığı programda “Arda bana Çin’den çok yüksek bir teklif aldığını söyledi. Bence ayrılmaz ama emin değilim.” dedi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS