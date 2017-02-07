Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi !

TÜRKİYE KUPASI'NDA KURALAR ÇEKİLDİ ! Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu. Futbol » Türkiye Kupası 07.02.2017 13:24

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları TFF'nin Beykoz-Riva'daki merkezinde çekildi. Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Kayserispor ile eşleşti.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor'un mücadele edeceği çeyrek final kuraları çekildi. Çeyrek finalde çift maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1-2 Mart tarihleri arasında oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak. ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Fenerbahçe

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor / Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir-Akhisar BLD. / Kayserispor-Fenerbahçe 679