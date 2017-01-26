Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu !

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri netleşti.
Grup maçlarının ardından Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ile de Fenerbahçe rakip olmuştu.
Trabzonspor ise grup aşamasında Türkiye Kupası'na veda etmişti.
MAÇLAR 4-5 ŞUBAT'TA
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Akhisar Belediye - Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Başakşehir - Galatasaray
Beşiktaş - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
Tuzlaspor - Sivasspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
Türkiye Kupası'nda son 16'ya çıkan takımlar gruplardan geldi ve 1 ile 2. sıradaki takımlar çapraz olarak eşleşti.
Maçlar tek eleme usulüne göre grup birincilerinin sahalarında oynanacak. Kazanan 8 takım Çeyrek Final'e yükselecek.