Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu !

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri netleşti.

Grup maçlarının ardından Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ile de Fenerbahçe rakip olmuştu.

Trabzonspor ise grup aşamasında Türkiye Kupası'na veda etmişti.

MAÇLAR 4-5 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Akhisar Belediye - Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor - Ümraniyespor

Başakşehir - Galatasaray

Beşiktaş - Fenerbahçe

Kasımpaşa - Osmanlıspor

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

Tuzlaspor - Sivasspor

Gençlerbirliği - Kayserispor

Türkiye Kupası'nda son 16'ya çıkan takımlar gruplardan geldi ve 1 ile 2. sıradaki takımlar çapraz olarak eşleşti.

Maçlar tek eleme usulüne göre grup birincilerinin sahalarında oynanacak. Kazanan 8 takım Çeyrek Final'e yükselecek.