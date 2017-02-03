ANA SAYFA
Türkiye Kupası'nda dev maçlar

TÜRKİYE KUPASI'NDA DEV MAÇLAR

Kupada son 16 turu maçları yarın ve pazar günü yapılacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı şöyle:

Yarın:
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar:
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

77
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mesut Özil, Barcelona yolunda !İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...UEFA, Beşiktaş'ın adaylığını açıkladı
İran’dan ABD'ye misilleme !Bruma'ya yeni teklif ! 2.2 milyon euro...Trabzonspor istedi, Milan ile anlaştı
David Beckham fena yakalandı''Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır''Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS