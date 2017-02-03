Türkiye Kupası'nda dev maçlar

TÜRKİYE KUPASI'NDA DEV MAÇLAR Kupada son 16 turu maçları yarın ve pazar günü yapılacak. Futbol » Türkiye Kupası 03.02.2017 14:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı şöyle: Yarın:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) 77