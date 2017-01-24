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Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler !

TÜRKİYE KUPASI’NDA DEV EŞLEŞMELER !

Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş-Fenerbahçe ve Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri gerçekleşti.

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Ziraat Türkiye Kupası gruplarında son haftaya oynanıyor. Bazı gruplarda turlayan takımlar belli olurken, bazı gruplarda son durum 6. hafta maçları sonrasında belli olacak.

C Grubu’nu 2. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, D Grubu’nun lideri Beşiktaş ile son 16 turunda eşleşti. İki ezeli rakip Vodafone Arena’da karşılaşacak.

E Grubu’nda Tuzlaspor’un arkasında 2. sırada kalan Galatasaray ise Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir ile eşleşti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri F Grubu’nu lider tamamlamayı garantiledi. İki İstanbul ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda tur için kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları Şubat ayının ilk hafta sonunda yapılacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa, uzatma devlere ve eşitlik devam ederse tur atlayanı penaltı atışları belirleyecek.

AMK Gazetesi
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