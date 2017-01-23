Türkiye Kupası'nda 6. hafta programı belli oldu !

Türkiye Kupası'nda 6. hafta programı açıklandı.
Galatasaray-24 Erzincanspor ile Fenerbahçe-Amed Sportif ile Trabzonspor-Atiker Konyaspor ile Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda?
26 OCAK SALI
12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası) A2TV
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı) A Spor
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz) A2TV
16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs) A Spor
18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena) A2TV
25 OCAK ÇARŞAMBA
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir) A Spor
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe) A Spor
14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı) A Spor
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) A2TV
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı) A2TV
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)FANATİK A2TV
26 OCAK PERŞEMBE
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe) A Spor
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran) A Spor
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor FANATİK (Şanlıurfa GAP Arena) A2TV
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker) A2TV
18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has) A2TV
Türkiye Kupası Gruplar
A Grubu: Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor
B Grubu: Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor
C Grubu: Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor
D Grubu: Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor
E Grubu: 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor
F Grubu: Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor
G Grubu:Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor
H Grubu: Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor
Türkiye kupası maçları için yeni kanal...
Bu arada Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2 yayın hayatına başladı. Bu sezon da Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan medya grubu maç ve yayın akışı yoğunluğundan dolayı kupa maçlarının çoğunluğunu bu kanaldan verecek.