Türkiye Kupası'nda 5. hafta programı açıklandı

Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı oynanacak 6 maçla başlıyor. Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak.

5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Elazığspor-Galatasaray, Gümüşhanespor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği haftanın dikkat çeken maçları olarak göze çarpıyor.

Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda?



17 Ocak Salı:

12.00 Boluspor-Kayserispor (A2TV)

12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (ASPOR)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (ASPOR)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (ASPOR)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (A2TV)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (ATV)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (ASPOR)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (A2TV)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (ASPOR)

16.00 Göztepe-Sivasspor (ASPOR)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (ASPOR)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (A2TV)

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (ASPOR)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (A2TV)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (A2TV)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (ASPOR)

Türkiye Kupası Gruplar

A Grubu: Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor

B Grubu: Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor

C Grubu: Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor

D Grubu: Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor

E Grubu: 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor

F Grubu: Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor

G Grubu:Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor

H Grubu: Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor

Türkiye kupası maçları için yeni kanal...

Bu arada Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2 yayın hayatına başladı. Bu sezon da Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan medya grubu maç ve yayın akışı yoğunluğundan dolayı kupa maçlarının çoğunluğunu bu kanaldan verecek.