ANA SAYFA
Türkiye Kupası'nda 5. hafta programı açıklandı

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası 5. hafta programı açıklandı. İşte maçların günleri ve saatleri...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı oynanacak 6 maçla başlıyor. Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak.

5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Elazığspor-Galatasaray, Gümüşhanespor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği haftanın dikkat çeken maçları olarak göze çarpıyor.

Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda?

17 Ocak Salı:

12.00 Boluspor-Kayserispor (A2TV)
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (ASPOR)
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (ASPOR)
16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (ASPOR)
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (A2TV)
19.45 Elazığspor-Galatasaray (ATV)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (ASPOR)
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (A2TV)
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (ASPOR)
16.00 Göztepe-Sivasspor (ASPOR)
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (ASPOR)
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (A2TV)

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (ASPOR)
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (A2TV)
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (A2TV)
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (ASPOR)

Türkiye Kupası Gruplar

A Grubu: Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor
B Grubu: Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor
C Grubu: Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor
D Grubu: Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor
E Grubu: 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor
F Grubu: Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor
G Grubu:Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor
H Grubu: Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor

Türkiye kupası maçları için yeni kanal...

Bu arada Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2 yayın hayatına başladı. Bu sezon da Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan medya grubu maç ve yayın akışı yoğunluğundan dolayı kupa maçlarının çoğunluğunu bu kanaldan verecek.

59
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Türk futboluna damga vurmuş Tweet'ler !Mete Kalkavan'dan flaş itirafMehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım'a eleştiri
Türkiye Kupası'nda 5. hafta programı açıklandıMehmet Ekici'ye şok !Aziz Yıldırım’dan 14 sayfalık savunma
Yusuf Namoğlu’ndan Aziz Yıldırım’a yanıtYasin Öztekin kupa maçı kadrosundaFenerbahçe'den radikal karar ! Hasan Ali...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS