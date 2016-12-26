Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor !

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.30 24 Erzincanspor – Elazığspor

14.00 Kırklarelispor – Gaziantepspor

16.30 Sivasspor – Yeni Amasyaspor

18.30 Çaykur Rizespor – Sancaktepe Belediyespor

20.30 Beşiktaş – Boluspor

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği – Kayserispor

14.30 İnegölspor – Kasımpaşa

16.00 Atiker Konyaspor – Gümüşhanespor

17.00 Akhisar Belediyespor – Ümraniyespor

18.00 Göztepe – Medipol Başakşehir

20.30 Tuzlaspor – Galatasaray

29 Aralık Perşembe

14.30 Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Şanlıurfaspor – Osmanlıspor

16.30 Bursaspor – Aydınspor 1923

18.00 Kızılcabölükspor – Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe – Menemen Belediyespor