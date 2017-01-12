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Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

TÜRKİYE, FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU

Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

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FIFA'nın internet sitesinde açıklanan 2017 Ocak ayı dünya sıralamasına  göre Türkiye, geçtiğimiz 2 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği,  Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.
 
Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki  rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise  166. sırada kendilerine yer buldu.
 
Güney Amerika ülkesi Surinam, 22 basamak birden atlayarak 128. sıraya  yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
 
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Şubat 2017'de açıklanacak.
 
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
 
Sıra   Takımlar    Puan   Değişim    
 
1 Arjantin    1634   -
2 Brezilya    1544   -
3 Almanya 1433   -
4 Şili 1404   -
5 Belçika 1368   -
6 Kolombiya   1345   -
7 Fransa 1305   -
8  Portekiz    1229   -
9 Uruguay 1187   -
10 İspanya 1166   -

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