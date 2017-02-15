Türkiye, EURO 2024 için aday !

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptığı basın toplantısında , Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını resmen açıkladı. Demirören resmi başvurunun 2 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Resmi başvuru süresi 3 Mart 2017'de dolacak. UEFA, organizasyonun ev sahibini Eylül 2018'de açıklayacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in sözleri şöyle;

"ÜLKEMİZE TEKRAR HAYIRLI OLSUN"

"Türkiye, Avrupa'da ve Dünya'da 32'ye varan stat yapımıyla tek örnek ülke. Senelerdir yapılan başvuruları maalesef 1 oyla alamadık. Bu kez bunu almayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize tekrardan hayırlı olsun."

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE HER ORGANİZASYONU YAPABİLECEK KUVVETTEDİR"

"Yıldırım Başkan'ın da dile getirmiş olduğu gibi önemli bir kararın duyurusunu yapıyoruz. Federasyon başkanımızla bu konuyu sürekli görüşüyoruz. Birkaç zamandır biliyoruz ama bunu özel bir toplantıyla duyurmak istedik. Ülkemizin yönetim açısından en üst makamındaki siyasi iradenin de desteğini alarak bu yola hep beraber çıkıyoruz. 3 Mart 2017 tarihi UEFA'ya bildirilecek son tarih. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla stadyum konusunda büyük bir atılım içerisine girmiştir. Türkiye'de inşaa edilen ve hayat bulan stadyumlar açısından rakibimiz sadece Amerika. Avrupa'da ise 1 numarayız. Nereye geldiğimizi gösteren en önemli gösterge. Türkiye alt yapısının gücüyle dünyadaki her organizasyonu yapabilecek kuvvettedir. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum."

UEFA, 9-10 STAT İSTİYOR

Türkiye, EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmişti; EURO-2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO-2020'nin maçlarının Avrupa'da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı.

EURO-2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor.

9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak. Adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO-2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak.

ALMANYA ADAY OLACAK

Türkiye dışında Almanya'nın da adaylık için yarışa gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Hollanda'nın da adaylığı söz konusu... Estonya-Rusya ortaklığı ile İskandinav ülkelerinden ortak bir adaylık dosyası da kulislerde konuşuluyor.