Türk futbolunu yasa boğan ölüm

Ağrı Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor kafilesini taşıyan midibüsün Patnos’ta yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 arkadaşıyla birlikte yaralanan ‘Uçan Kız’ lakaplı takımın golcü futbolcusu Dicle Aslan, hastanede hayatını kaybetti. 3 gün önce sahada doğum günü kutlanan futbolcunun ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu.

Konya İdmanyurduspor ile oynayacakları maç için Malatya'ya gitmek amacıyla Ağrı'dan yola çıkan Ağrı Birlikspor kadın futbol takım kafilesinin yer aldığı Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı midibüs, Patnos-Muş Karayolu'nun Doğansu köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Bayram ile araçtaki 14 kadın futbolcu ve teknik heyetten 3 kişi olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan futbolculardan Dicle Aslan hayatını kaybetti.



Dicle Aslan’ın ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu. 3 gün önce sahada Aslan’ın doğum gününü kutlayan takım arkadaşları, üzüntülerini sosyal medyada dile getirdiler.

TAKIMIN GOL KRALI

Dicle Aslan’ın takımın gol kralı olduğu ve bu yüzden de ‘Uçan Kız’ lakabıyla anıldığını belirten arkadaşları, kederli ailesine başsağlığında bulundular.

Öte yandan, kazanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başsağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, “Kadınlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlik Spor kafilesini Malatya'ya taşıyan minibüs, Patnos-Muş Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada teknik ekip ve kulüp futbolcularından çok sayıda yaralı olduğunu, durumu ağır olan Dicle Aslan isimli futbolcunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhume Dicle Aslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, Ağrı Birlik Spor Kulübü ve tüm sevenlerine başsağlığı; kazada yaralanan futbolcu ve teknik ekibe acil şifalar dileriz” denildi.