Türk futbolcu, Paços Ferreira'da !

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki Berkant Şahin Kök, Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Paços Ferreira'ya transfer olduğunu açıkladı.

Berkant Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon öncesi Portekiz'in alt liglerinde mücadele eden Alcanenense'ye gittiğini, şimdi de Paços Ferreira ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

Alcanenense formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol attığını ifade eden Berkant Şahin, şunları kaydetti:

"Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Paços Ferreira ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladım. Artık Portekiz Premier Ligi'nde mücadele edeceğim. En kısa zamanda takıma adapte olup formayı giymek istiyorum. Kariyerim için çok güzel bir adım attım. Önemli bir kulüpte forma giyeceğim. Daha yolun başındayım. Çok çalışıp kendimi her anlamda geliştirerek daha üst seviyelerde olmayı hedefliyorum. Avrupa futbolunda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum."