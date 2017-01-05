Türk derbisi Anadolu Efes'in

THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı 11 sayı farkla 84-73 mağlup etti.



Bu sonuçla ligde Anadolu Efes 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 12. mağlubiyetini aldı.



Öte yandan sezonun ilk yarısında yine bu salonda oynanan maçı da Anadolu Efes 86-76 kazanmıştı.



ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY ODEABANK: 73



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)



Anadolu Efes: Brandon Paul, Bryant Dunston, Cedi Osman, Derrick Brown, Jayson Granger

Başantrenör: Velimir Perasovic



Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Austin Daye, Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Vladimir Micov

Başantrenör: Ergin Ataman



1. Periyot Sonucu: 22-18

2. Periyot Sonucu: 42-36 (20-18)

3. Periyot Sonucu: 66-59 (24-23)

4. Periyot Sonucu: 84-73 (18-14)