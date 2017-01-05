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Türk derbisi Anadolu Efes'in

TÜRK DERBİSİ ANADOLU EFES'İN

Euroleague derbisinde Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.

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THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı 11 sayı farkla 84-73 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde Anadolu Efes 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 12. mağlubiyetini aldı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında yine bu salonda oynanan maçı da Anadolu Efes 86-76 kazanmıştı.

ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY ODEABANK: 73

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)

Anadolu Efes: Brandon Paul, Bryant Dunston, Cedi Osman, Derrick Brown, Jayson Granger
Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Austin Daye, Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Vladimir Micov
Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot Sonucu: 22-18
2. Periyot Sonucu: 42-36 (20-18)
3. Periyot Sonucu: 66-59 (24-23)
4. Periyot Sonucu: 84-73 (18-14)

Milliyet
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