Türk derbisi Anadolu Efes'in

THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı 11 sayı farkla 84-73 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde Anadolu Efes 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 12. mağlubiyetini aldı.
Öte yandan sezonun ilk yarısında yine bu salonda oynanan maçı da Anadolu Efes 86-76 kazanmıştı.
ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY ODEABANK: 73
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)
Anadolu Efes: Brandon Paul, Bryant Dunston, Cedi Osman, Derrick Brown, Jayson Granger
Başantrenör: Velimir Perasovic
Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Austin Daye, Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Vladimir Micov
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot Sonucu: 22-18
2. Periyot Sonucu: 42-36 (20-18)
3. Periyot Sonucu: 66-59 (24-23)
4. Periyot Sonucu: 84-73 (18-14)
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Rıza Çalımbay'dan Samuel Eto'o isyanı: 24 saat içinde...
Guardiola emekli mi oluyor ? Resmen açıkladı...
Yeni transferden ilk açıklama: Benim kariyerimde...
Galatasaray’da büyük şok ! 3 kaleci de sakatlandı
Levent Nazifoğlu'dan taraftarlara transfer müjdesi !
Beşiktaş taraftarından TFF'ye büyük tepki ! 5 maçın 3'ü...
Sorunlar yumağı Galatasaray ! Riekerink düşünceli...
Süper Lig'de bir ayrılık daha ! Sözleşmesi feshedildi...
Eren Derdiyok: Önce beni, sonra Podolski'yi...
Martin Skrtel: Galatasaray’la oynadığımız maçta...
Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı !
Luis Enrique'den Arda Turan ve Vidal açıklaması !
TÜRK DERBİSİ ANADOLU EFES'İN
Euroleague derbisinde Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı 11 sayı farkla 84-73 mağlup etti.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS