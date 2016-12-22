Türk derbisi Anadolu Efes'in !

Euroleague'de bu hafta oynanan ikinci İstanbul Derbisi'nde kazanan taraf Anadolu Efes oldu: 86-76

İkinci yarıda savunmada vidaları sıkan ve Galatasaray Odeabank'a 20 dakikada 32 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, sarı kırmızılıların iç sahadaki dört maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Anadolu Efes'te yeni transfer Brandon Paul 19 sayıyla takıın en skorer ismi olurken, Derrick Brown 14 sayı ve 6 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb'in 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olmadı.

Anadolu Efes bu zaferin ardından galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, son 5 maçında 4. kez yenilen Galatasaray Odeabank 10. mağlubiyetini aldı.