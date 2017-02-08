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Türk bayrağı açan taraftara ömür boyu men

TÜRK BAYRAĞI AÇAN TARAFTARA ÖMÜR BOYU MEN

Leeds United maçında Türk bayrağı açan Huddersfield Town taraftarına ömür boyu men cezası verildi.

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Leeds United taraftarını tahrik etmek amacıyla Türkiye bayrağı açan Huddersfield taraftarının cezası ağır oldu.İngiltere Championship Ligi'nde Huddersfield Town'un ezeli rakibi Leeds United'ı konuk ettiği maçta Türkiye bayrağı açan taraftarın ömür boyu stadyuma girişten men edildiği açıklandı.

2000 yılındaki UEFA Kupası yarı final eşleşmesinde Leeds United-Galatasaray maçı öncesi iki Leeds taraftarının öldürülmesi olayına atıfta bulunmak amacıyla Türkiye bayrağı açan 59 yaşındaki taraftar, bu eyleminin ardından derhal stadyum dışına çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz gün kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Huddersfield Town olarak bu utanç verici hadiseyi tüm ciddiyetimizle ele aldık. Eylemi gerçekleştiren şahıs kulübümüzün temsilcisi veya taraftarı değildir ve bir daha John Smith's Stadyumu'na giremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Huddersfield'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbi sırasında yaşanan gerginliklerden ötürü iki kulübe de İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştı.

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