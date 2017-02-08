Tuncay Şanlı takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu !

Teknik Direktör Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabından "Görevden ayrılma sürecimiz hakkında belirtecek çok şey olsa da konu Sakaryasporum olunca uygun olan sadece susmak olacaktır." yazdı.

Eski milli futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Doğduğum ve tribünde desteklediğim, formasını terlettiğim Sakaryaspor'uma Teknik Direktör olarak hizmet verme imkanı doğduğunda, uzun vadeli ve programla çalışmak koşuluyla, bu görevi onur ve büyük bir heyecanla kabul ettim.

Sakaryasporumuzun hak ettiği başarılara ulaşması için yapılması gereken planları ekibimizle oluşturduk ve bize izin verilen süre zarfında yapmaya çalıştık.

"DESTEĞİNİ EKSİK ETMEYEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Planladığımdan çok daha kısa bir sürede kesilen bu süreçte görev sürem boyunca bana ve ekibime desteğini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim.

Sakaryaspor'un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir. Gerçek, akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur. Sevdalısı olduğumuz Sakaryasporumuzun saha içi ve dışında günü kurtaran ve şahsi egolarını ön planda tutulan kişilerce değil, geleceği inşa eden kişilerce yönetmesi dileğiyle.

"KONU SAKARYASPOR OLUNCA UYGUN OLAN SUSMAKTIR"

Görevden ayrılma sürecimizin camiamıza, değerlerimize aykırı şekli ve süreci hakkında belirtecek çok şey var olsa da konu Sakaryaspor'um olunca uygun olan sadece susmak olacaktır.

Sakaryaspor'umun bu sezonun geri kalan maçlarında başarılı olmasını ve gelecekte kazanacağı şampiyonluk ve kupalarla bizleri sevindirmesini temenni ederim."