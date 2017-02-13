Tunay Torun ve Adem Büyük bombası

TUNAY TORUN VE ADEM BÜYÜK BOMBASI Trabzonspor için Tunay Torun ve Adem Büyük iddiası... Süper Lig 13.02.2017 14:26

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan Tunay Torun ve Adem Büyük'ü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Trabzonspor'da camianın heyecanla beklediği 50. yıl için kadro çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminin ardından çıkışa geçen Bordo-mavili takım, önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetimin listesinde Kasımpaşa'dan Tunay Torun ve Adem Büyük'ün yer aldığı iddia edildi. Bordo-mavili takımın Tunay Torun'la şimdiden gelecek sezon için ön protokol imzaladığı konuşuluyor. Fotomaç 104