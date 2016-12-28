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''Tunay Torun Beşiktaş'ta''

''TUNAY TORUN BEŞİKTAŞ'TA''

Siyah-Beyazlılar, hücum ve savunma bölgeleri için bir çok isimle görüşürken flaş bir transfer gündeme geldi.

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Radyospor'da Abdullah Şanlı ve İlker Koç ile Haber Aktif programına flaş transferi duyuran Beşiktaş'ın eski yönetici Sinan Vardar: "Babel ile ilgili transfer bitti. Kasımpaşa'dan da Tunay'ın transferi gerçekleşti. Bu bilgi %99 gerçek. Sağlam bir kaynaktan aldım bu haberi. Ben Tunay'ı Hamburg'dan beri takip ediyorum. İyi bir futbolcu. Beşiktaş'ın iyi bir santrafor alması gerekiyor. Trabzonspor'un yetkililerden aldığım habere göre Eto'o'nun transferi gerçekleşmiyor. Tunay transferi %99. Bu transfer olayları için %100 denmez ne olacağı belli olmaz ama Tunay artık Beşiktaş'ta."

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