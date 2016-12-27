ANA SAYFA
Tunay Torun Beşiktaş'ta

TUNAY TORUN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Tunay Torun'la da anlaşma sağladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ryan Babel'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, forvet arkası bölgesi için sürpriz bir isme yöneldi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta sahada ve sağ kanatta görev yapabilen hücum oyuncusu Tunay Torun transferini biritmeye hazırlanıyor.

Fotomaç'ın usta yazarı, Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Tunay Torun transferini duyuran isim oldu. Bu transferin tamamlandığını belirten Vardar ayrıca Brezilya'dan da 1 stoperin gelmek üzere olduğunu açıkladı.

0x0-1482854634245.jpg

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.

Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.

Fotomaç
250
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Tunay Torun Beşiktaş'taYasin'den esprili tepkiLöw FIFA’nın fikrini beğenmedi
Galatasaray’ın yabancılarına izin çıkmadıAbdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklamasıHamzaoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı caps'leriGalatasaray'da ödeme tarihi geldiDünyanın en ilginç stadyumu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS