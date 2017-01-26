Tümer Metin yeni aşkını Instagram'dan açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, aşkını sosyal medyadan ilan etti.



Metin, oyuncu Gamze Topuz ile olan birlikteliğini Instagram paylaşımıyla resmiyete döktü.



Tümer Metin'in Instagram paylaşımı şu şekilde;



"Çok benziyorduk birbirimize

Çok geçmedi aynı olduk

Az zamanda inanmak mucize

Aşktan sarhoş olduk

Aynı benim gibi gülmeye başladın

Bana gündelik lafların bulaştı

Dikişi çoktan atmış kalplerimize

Yeni bir ümit kapısı açıldı

Bu zamana kadar neredeydin

Çok vakit kaybetmişim

İyi ki geldin yar gözümaydın

Ya hiç gelmeseydin

Ya hiç gelmeseydin

Çoğunca rekabet aşk sandığımız

Hakikisi nadiren

Şansım döndü hayret edersin

Vazgeçmiştim beklemekten

Aynı benim gibi gülmeye başladın

Bana gündelik lafların bulaştı

Dikişi çoktan atmış kalplerimize

Yeni bir ümit kapısı açıldı

Bu zamana kadar neredeydin

Çok vakit kaybetmişim

İyi ki geldin yar gözümaydın

Ya hiç gelmeseydin

Ya hiç gelmeseydin"