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Tümer Metin yeni aşkını Instagram'dan açıkladı

TÜMER METİN YENİ AŞKINI INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Tümer Metin, oyuncu Gamze Topuz ile olan birlikteliğini resmiyete döktü.

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, aşkını sosyal medyadan ilan etti.
 
Metin, oyuncu Gamze Topuz ile olan birlikteliğini Instagram paylaşımıyla resmiyete döktü.
 
Tümer Metin'in Instagram paylaşımı şu şekilde;
 
"Çok benziyorduk birbirimize
Çok geçmedi aynı olduk
Az zamanda inanmak mucize
Aşktan sarhoş olduk
Aynı benim gibi gülmeye başladın
Bana gündelik lafların bulaştı
Dikişi çoktan atmış kalplerimize
Yeni bir ümit kapısı açıldı
Bu zamana kadar neredeydin
Çok vakit kaybetmişim
İyi ki geldin yar gözümaydın
Ya hiç gelmeseydin
Ya hiç gelmeseydin
Çoğunca rekabet aşk sandığımız
Hakikisi nadiren
Şansım döndü hayret edersin
Vazgeçmiştim beklemekten
Aynı benim gibi gülmeye başladın
Bana gündelik lafların bulaştı
Dikişi çoktan atmış kalplerimize
Yeni bir ümit kapısı açıldı
Bu zamana kadar neredeydin
Çok vakit kaybetmişim
İyi ki geldin yar gözümaydın
Ya hiç gelmeseydin
Ya hiç gelmeseydin"

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