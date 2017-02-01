Tüm dünya onları konuşuyor ! Son 3 yılda...

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Benfica, 2016-17 kış transfer döneminin kapandığı Avrupa futbolunda, son 3 sezonda takımdan gönderdiği oyuncuların bonservis bedelleri sayesinde 223,3 milyon avro kar sağladı.

Benfica, UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Türk kulüplerine örnek teşkil etti. Trabzonspor, bonservis anlamında gelir-gider tablosunda, Türkiye'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında söz konusu dönemi en fazla zararla kapatan kulüp oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da zararlı çıktığı dönemde Beşiktaş, "Dört büyükler" arasında bu alanda kara geçen tek kulüp olarak dikkati çekti.

Benfica'nın transfer harcamaları

Takımdan gönderdiği 104 futbolcudan 331,9 milyon avro gelir elde eden Benfica, kadrosuna kattığı 122 oyuncu için 108,6 milyon avro gibi yüksek bir miktarı harcamaktan kaçınmadı.

Transferden 2014-15'te 65,9 milyon, 2015-16'da 74,2 milyon, bu sezon ise 83,1 milyon avro kar elde eden Benfica, bu şekilde son 3 sezonda 223,3 milyon avroyu kasasına koydu.

Üst üste 4. şampiyonluğunu kovalıyor

Son 3 sezonda önemli futbolcularını satan Benfica, buna rağmen yaşadığı şampiyonluklarla Portekiz Ligi'ne damga vurmayı başardı.

Benfica, söz konusu dönemde altyapıdan yetiştirdiği Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Andre Gomes, Bernardo Silva, Helder Costa, Joao Cancelo ve Ivan Cavaleiro gibi futbolcularını yüksek bonservis bedelleriyle takımdan gönderdi.

Birçok futbolcuyla yollarını ayırmasına karşın sadece Raul Jimenez, Andreas Samaris ve Rafa Silva'ya büyük bonservis ücretleri ödeyerek rekabetçi yapısını sürdüren Benfica, üst üste 4. şampiyonluğunu kovalıyor. Bu sezon ligde 19 haftada 45 puan toplayan Benfica, Porto'nun bir puan önünde zirvede yer alıyor.

Başkanlığını Luis Felipe Vieira'nın yaptığı Benfica'da son 3 sezonda 10 milyon avro ve üzeri bonservis bedelleriyle gerçekleştirilen transferler şu şekilde:

Sezon Futbolcu Gittiği takım Bedel (avro)

2014-15 Enzo Perez Valencia 25 milyon

2014-15 Lazar Markovic Liverpool 25 milyon

2014-15 Jan Oblak Atletico Madrid 16 milyon

2014-15 Bernardo Silva Monaco 15,75 milyon

2015-16 Rodrigo Valencia 30 milyon

2015-16 Andre Gomes Valencia 20 milyon

2015-16 Joao Cancelo Valencia 15 milyon

2015-16 Ivan Cavaleiro Monaco 15 milyon

2016-17 Renato Sanches Bayern Münih 35 milyon

2016-17 Gonçalo Guedes Paris Saint-Germain 30 milyon

2016-17 Nicolas Gaitan Atletico Madrid 25 milyon

2016-17 Helder Costa Wolverhampton 15,2 milyon



Porto ikinci sırada

Bir diğer Portekiz ekibi Porto, son 3 sezonda en fazla kar eden takımlar sıralamasında ikincilikte yer aldı.

Söz konusu sezonlarda takımdan gönderilen futbolculardan 236,8 milyon avro kazanan Porto, transfer ettiği oyuncular için ise 120,9 milyon avro ödedi.

Porto'nun bonservis bedelleri sayesinde elde ettiği kar, 115,9 milyon avro olarak gerçekleşti.

Beşiktaş, birçok transfere rağmen karda

Beşiktaş, son 3 sezonda yaptığı birçok önemli transfere rağmen bonservis gelir-gider tablosunda 2,6 milyon avroluk kara geçmeyi başardı.

Demba Ba, Gökhan Töre, Jose Sosa, Rhodolfo, Denys Boyko, Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic, Vincent Aboubakar, Talisca gibi futbolcuların transferleri için önemli bonservis bedelleri ödeyen siyah-beyazlılar, geçen sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Çin'e gönderilen Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba ile Almanya'ya satılan Atınç Nukan'ın bonservislerinden 26 milyon avro kazanan Beşiktaş, bu oyuncuları kiralık olarak tekrar kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılan Sosa, Kerim Frei ve Gökhan Töre için de hatırı sayılır bonservis bedellerini kasasına koydu.

Türkiye'nin en zararlısı Trabzonspor

Bonservis bedelleri için gelir ve giderler hesaplandığında 31,6 milyon avro kaybeden Trabzonspor, söz konusu sezonlarda en fazla zarar eden Türk kulübü olarak göze çarptı.

Bordo-mavililerin ardından bonservis bedelleri yüzünden en büyük kaybı, 12,7 milyon avroyla Fenerbahçe ve 11,3 milyon avroyla Galatasaray yaşadı.

Türkiye'nin en karlısı Bursaspor

Türkiye'de bonservis bedelleri sayesinde son 3 sezonun en fazla kar eden kulübü, 19,3 milyon avro ile Bursaspor oldu.

Bu alanda yeşil-beyazlıları, 8,3 milyon avroyla Kayserispor ve 7,8 milyon avroyla Eskişehirspor izledi.