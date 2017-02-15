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Tudor'un en farklı yenigisi Fenerbahçe'den !

TUDOR'UN EN FARKLI YENİGİSİ FENERBAHÇE'DEN !

Igor Tudor, Kardemir Karabükspor'la Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasında 27 puan topladı.

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Galatasaray'ın başına geçmesi beklenen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, sezon başında geldiği Kardemir Karabükspor'la Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasında 27 puan topladı.

Hajduk Split, HNK Trogir, Juventus ve Siena gibi kulüplerde ve Hırvatistan Milli Takımı'nda uzun süre futbol oynadıktan sonra ülkesinin Hajduk Split ve Yunanistan'ın PAOK takımlarında teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki Tudor, 18 Haziran 2016'da Kardemir Karabükspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 

Türkiye'de Karabük ekibiyle deplasmanda Galatasaray karşısında ilk maçına çıkan Hırvat teknik adam, uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-0 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kardemir Karabükspor, 243 günlük Tudor döneminde çıktığı 20 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonrası 27 puan topladı. Ligde 10. sırada bulunan kırmızı-mavili ekip, bu maçlarda rakip ağları 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 28 gol gördü.

- Deplasmanda kayıp

Sahasında oynadığı 11 karşılaşmadan 7'sini kazanan, 18 gol atıp sadece 9 gol yiyen Tudor'un ekibi, aynı başarıyı dış sahada yakalayamadı.

Deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilen Kardemir Karabükspor, bu maçlarda 9 gol atıp, kalesinde 19 gole engel olamadı.

- En farklı yenilgi

Fenerbahçe'ye Karadeniz ekibi, Igor Tudor'un yönetiminde en farklı yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı aldı. Kardemir Karabükspor, ligin 9. haftasında oynanan maçı 5-0 kaybetti.

Tudor'un öğrencileri, en farklı galibiyetini ise sahasında Trabzonspor'a karşı aldı. Ligin 6. haftasında oynanan maç 4-0 tamamlandı.

- Dikkatleri üzerine çekti Hırvat teknik adam, takımının Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Karabük'teki maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçların ardından dikkatleri üzerine çekti.

Yardımcılıklarını Hari Vukas, Sandro Tomic, Toni Modric ve Şener Gençtürk'ün yaptığı Igor Tudor, Karabükspor taraftarının gönlünde adeta taht kurdu.

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan ve Jan Olde Riekerink'in yerine getirileceği söylenen Tudor'un, dün katıldığı antrenmanın ardından kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül'e Galatasaray ile anlaştığını ifade ederek kentten ayrıldığı belirtildi.

LigTV
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