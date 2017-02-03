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Tudor, Galatasaray'dan iki transfer istedi

TUDOR, GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER İSTEDİ

Galatasaray'ın yeni sezon için söz kestiği Hırvat hoca Tudor, listesini hazırlıyor.

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Ligin bitimiyle birlikte çokça eleştirilen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz hafta arayışlara başlamıştı. Sarı Kırmızılılar Karabükspor'a oynattığı pozitif futbol ile öne çıkan İgor Tudor ile yeni sezon için sözlü anlaşmaya vardı. Hırvat çalıştırıcı da "Galatasaray'dan teklif aldınız mı?" sorusuna "Yorum yok" diyerek bir anlamda imzanın gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti.

Forvet ve orta saha istedi

Karabükspor'un başarısı için ter döken Tudor'un şimdiden Galatasaray'ın geleceği için planlama yaptığı da gelen haberler arasında.
Başarılı çalıştırıcının Süper Lig'de oynayan iki yıldız ismin alınması konusunda görüş belirttiği ifade edildi.
 
Tudor öncelikli isteği bir forvet ve orta saha oyuncusu. Galatasaray yönetiminin de bu planlamaya uyarak sezon sonuna doğru Hırvat hocanın istekleri doğrultusunda hamleler yapması bekleniyor.

Sözcü

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