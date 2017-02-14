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Tudor, Galatasaray’a gideceğini açıkladı

TUDOR, GALATASARAY’A GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, asbaşkan Tolga Gül'e takımdan ayrılıp Galatasaray'a gideceğini açıkladı.

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Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı adeta yılan hikayesine dönen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın sabah kulüpten ayrılarak Galatasaray’a gidecek.

Akşam saatlerinde ayağının tozuyla Metin Türker Tesisleri’ne gelen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Asbaşkan Tolga Gül ile yaptığı görüşmede, takımdan yarın ayrılacağını ve Galatasaray ile anlaşma imzalayacağını bildirdi. 40 dakikalık idman sonrası tesislerde futbolcularla da konuştuğu öğrenilen Tudor, sabah kulüpten ayrılarak İstanbul’a geçecek ve sarı-kırmızı takımla saat 17:00’da başlayacak olan akşam antrenmanına çıkacak.

Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, İHA’ya yaptığı açıklamada, Tudor’un takımdan ayrılacağını doğrulayarak, “Kendisi Asbaşkanımız Tolga Gül’e yarın sabah ayrılacağını, Galatasaray ile anlaştığını söylemiş” dedi.

AMK Gazetesi
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