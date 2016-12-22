ANA SAYFA
TT Arena'da yan hakem sakatlandı

TT ARENA'DA YAN HAKEM SAKATLANDI

Galatasaray-Tuzlaspor maçında yan hakem Arkın Akgöl sakatlandı ve yerine 4. hakem Serkan Ergün geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yardımcı hakemlerden Arkın Akgöl sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Akgöl'un yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün girdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 3. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Tuzlaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 22. dakikasında Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akgöl, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Arkın Akgöl, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen mücadeleye devam edemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün oyuna dahil oldu.

5-008.jpeg

125
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Quaresma hakkında flaş açıklamaBarcelona logolu uyuşturuculara operasyonCacares’e Galatasaray kancası
Dilmen’in annesi son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli olduGalatasaray için sürpriz transfer iddiası
Mehmet Demirkol'dan Babel için sert yorumGaziantepspor mahsur kaldı !Menajeri İstanbul'a geldi ama Quaresma...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS