TT Arena'da yan hakem sakatlandı

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yardımcı hakemlerden Arkın Akgöl sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Akgöl'un yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün girdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 3. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Tuzlaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 22. dakikasında Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akgöl, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Arkın Akgöl, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen mücadeleye devam edemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün oyuna dahil oldu.



