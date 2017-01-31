Trump'ın kararı NBA'i karıştırdı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ülke sınırlarını Suriye, İran, Libya, Yemen, Somali, Irakve Sudan vatandaşlarına kapatan kararı, bu ülkelerde vatandaşlığı bulunan NBA oyuncularını da etkiledi.



Kanada deplasmanı sorun oldu!

Yahoo Sports’un haberine göre NBA, Donald Trump’ın yeni kararının ligde oynayan yabancı oyuncuları nasıl etkileneceği konusunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlantıya geçti. Bu gelişmelerin ardından Milwaukee Bucks’ın Sudanlı genç oyuncusu Thon Maker, takımının Toronto Raptors deplasmanı için gittiği Kanada’dan dönerken tedirginlik yaşadı. Thon Maker’ın yanında Los Angeles Lakers’ın tecrübeli ismi Luol Deng’in de Sudan pasaportu bulunuyor.

Konuya değinen NBA’in Basın Sözcüsü Mike Bass: “Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bu kararın oyuncularımıza nasıl uygulanacağı hakkında bilgi toplama sürecindeyiz. NBA, küresel bir lig ve dünyanın her yerinden oyuncular burada forma giyiyor. Bundan gurur duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.



Steve Kerr: Korkunç bir fikir



Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik getirdiği yasağa karşı çıktı: “Korkunç bir fikir.”





Warriors’ın Portland Trail Blazers’ı 113-11 devirdiği maçın ardından ESPN’e açıklamalarda bulunan Kerr, Trump’ın yasağını, “Babasını teröre kurban vermiş biri olarak insanların bu ülkeye girişini yasaklamanın ülkede korku yaratacağını düşünüyorum. Bu kararla sadece öfke ve terörü besleriz. Bu kararın tamamen karşısındayım” diye konuştu.

“Şoke edici. Korkunç bir fikir” diyen Kerr, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu karardan etkilenen bütün insanların yanındayım. Aileler birbirlerinden ayrıldı. Terörü, suçu çözmek istiyorsunuz ancak çözüm bu değil.”



Kerr’in, Lübnan’daki Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin rektörü babası Malcolm Kerr 1984 yılındaki saldırı sırasında öldürülmüştü. Malcolm Kerr, Ortadoğu ve Arap dünyası konusunda uzmanlaşmıştı. Steve Kerr de Lübnan’da dünyaya gelmişti.

Hükümetten USOC'a talimat



ABD Hükümeti, ABD Olimpiyat Komitesine (USOC) ülkeye gelen sporcuların seyahat yasağından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması talimatını verdi.

USOC Başkanı Larry Probst ve CEO'su Scott Blackmun, yaptıkları ortak açıklamada hükümetin kendilerinden, diğer tüm ülkelerden gelen yabancı sporcuların, uluslararası müsabakalar için ABD'ye kolay giriş yapmasını sağlamalarını istediğini belirtti.