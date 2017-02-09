Traore Beşiktaş'a karşı yok

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin yetişemeyeceğini söyledi.



Tolga Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-mavili takımın Beşiktaş maçına odaklandığını belirterek, "Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Takımda Traore dışında eksik olmayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük'te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır." diye konuştu.



İç sahada daha iyi oynadıklarını aktaran Gül, "Beşiktaş iyi bir ekip, ligin lideri. Kolay maç olmayacak. Sahasında iyi oynayan bir ekibiz. Bu avantajımızı da kullanarak puan yada puanlar almayı hedefledik." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.



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