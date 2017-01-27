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Transferi Lens yapacak

TRANSFERİ LENS YAPACAK

Lens, kulübü Sunderland ile masaya oturup, “Ben Fenerbahçe’yi istiyorum” diyecek. Sonrasında da yönetim harekete geçecek.

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Fenerbahçe yönetiminin tüm mesaisini 10 numara transferine harcadığı şu günlerde Jerimain Lens'in de durumunun ele alındığı ortaya çıktı.

ÖNCE LENS SONRA YÖNETİM
Sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmak isteyen Lens'e, yönetimin "Sezon bitince Sunderland yönetimi ile otur konuş. Fenerbahçe'de oynamak istediğini onlara net bir şekilde söyle. Sonrasında biz devreye gireceğiz" dediği ifade edildi.
 
HEDEF 4-5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Lens'in bonservisini 4-5 milyon Euro gibi bir rakama çekmeye çalışacak. Bu rakama inilirse kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
 
TARAFTAR EN ÇOK ONU İSTİYOR!
Fenerbahçe taraftarı, sanal alemdeki forumlarda yıldız bir ismin transferinden önce Lens'in bonservisinin Sunderland'dan satın alınmasını istedi.

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