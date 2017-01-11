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Transfere terör engeli...

TRANSFERE TERÖR ENGELİ...

Sergen Yalçın yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kayserispor, teklif yaptığı Silvestre Varela'nun cevabıyla sarsıldı.

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Portekiz ekibinin formasını giyen Silvestre Varela'nın kendisine yapılan teklifi Türkiye'de yaşanan terör olaylarını bahane ederek reddettiği öğrenildi.

Portekiz'de yayınlanan A Bola'da yer alan habere göre hem sağ hem sol kanatta oynayabilen 31 yaşındaki oyuncu gelen yüksek maaş teklifine rağmen Kayserispor'a ret yanıtı verdi.

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