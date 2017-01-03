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Trabzsonspor Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı

TRABZSONSPOR BURAK YILMAZ'IN YERİNİ DOLDURAMADI

Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gönderdikten sonra forvet hattı için 150 milyon TL harcayan Trabzonspor, bir türlü istediği performansı bulamadı.

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Trabzonspor’un son yıllardaki başarısız görüntüsünün altında forvet oyuncularının takıma yeterince katkı verememesinin büyük rolü bulunuyor. 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gelen Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. 

Bu sezon 1 gol atabildiler

Burak Yılmaz sonrasında Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheydaev ve Suk da soruna çare olamadı. Yönetimin, hücum elemanları için 150 milyon TL civarında harcama yapsa da kanayan yaraya ilaç bulamadı. Trabzonspor'un forvetleri sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabildi.

AMK Gazetesi
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