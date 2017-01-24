''Trabzonspor'un Mehmet Ekici için yaptığı insanlık dışı''

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-1 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

- Beşiktaş güzel zemini yakaladığı zaman iyi futbol oynar. Bir de Alanyaspor açık oynayınca böyle bir skor oldu. Türkiye'de oyunsal anlamda deplasmanlarda sıkıntı yaşamayan tek takım Beşiktaş. İçerde dışarda önde oynamaya çalışıyorlar. Beşiktaş favori olarak çıktığı maçta favori gibi oynayarak rahat bir galibiyet aldı.

"Hakem Quaresma'yı atamadı"

- Hakem penaltıda kaldığı için Quaresma'yı atamadı. Onu atamadığı için Alanyasporlu futbolcuyu da atamadı. O pozisyonda Quaresma'nın iki sarı kartı vardı. Atılması gerekirdi. Bu bir test maçıydı Beşiktaş için. Talisca'nın santrafor oynamayacağı ortaya çıktı. Babel de santraforların alternatifi gibi durmuyor. Beşiktaş santrafor için çalışmalara başlayabilir. Beşiktaş bu sezon 3. veya 4. kez geçen yıla benzer bir oyun sergiledi. Marcelo ve Tosic dışında sürekli iyi oynayan oyuncu yoktu. Bugün oyuncuların çoğu iyi oynadı.

"Ligin favorisi Beşiktaş"

- Beşiktaş bu sezon kendi standartlarının altında olmasına rağmen ligin zirvesinde yer alıyor. Zaten ligin favorisi de Beşiktaş. Alanyaspor bir an önce teknik direktör bulmalı. Teknik direktörlerin bir ağırlığı vardır. Örnek Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u toparladı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olmasa hoca Talisca'yı zaman zaman santraforda oynatabilirdi ancak artık oynatmaz. Hoca bugün Talisca'nın forvet arkasında oynayacağına karar verdi. Quaresma'yı her hafta konuşuyoruz ama sadece bir golü var. Bu gerçekten çok komik. Bu kadar yetenekli bir oyuncunun bir gol atması sadece oynadığı pozisyondan. Kaleden çok uzakta oynuyor.

"Beşiktaş'ın kanat oyuncusuna ihtiyacı var"

- Beşiktaş'ın kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Kerim ve Olcay'ın ayrılmasının ardından Babel ve Quaresma'nın alternatifi kalmadı. Bu transfer biraz da Cenk'in sakatlığına bağlı. Vodafone Arena'nın 3 yıl kapalı kalması. Beşiktaş'ın deplasmanlarda maç kazanmasını sağladı. Beşiktaş bunu avantaja çevirdi. Bir deplasman kültürü oluşturdu. Deplasmanlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş olacaktır. Quaresma zaman zaman antipatik gibi olsa da ilişkileri iyi gibi duruyor hocayla. Şenol Hoca bugün onu çıkartmadı oyundan. Babel çok önemli bir oyuncu. İki kanatta da oynayabiliyor. Gökhan Töre ve Olcay böyle değildi. Onlar tek kanatta iyi oynayabiliyordu. Babel'in iki kanatta oynamasıyla Quaresma'yla sürekli kanat değiştiriyorlar.

"Alanyaspor'un penaltısı penaltı değil"

- Bence Alanyaspor'un penaltısı penaltı değil. Fabri pozisyonda topa dokunuyor, ben olsam penaltı falan vermem. Beşiktaş'ın penaltısında hakemler görmedi bence pozisyonu, herhalde öyle penaltı dediler, bu sefer tuttu.

"Trabzonspor'un Mehmet Ekici için yaptığı insanlık dışı"

- Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok ama Tolgay giderse olabilir. Beşiktaş, Mehmet Ekici'de çok fazla ısrar ediyor. Trabzonspor'un Mehmet Ekici için yaptığı insanlık dışı. Ya kadroya geri alın, ya da Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye verin. Çocuğun hakkı yeniyor. Mehmet Ekici ya sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalır, ya da sezon sonu Fenerbahçe'ye gider.