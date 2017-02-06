Usta, Trabzonspor dergisindeki yazısında, kulübün yeniden doğuşu için çıktıkları yolda, hızla yükselen bir ivmeye kavuşmayı temenni ettiğini belirterek "Bu zamana kadar bizi yolumuzda yavaşlatan gelişmeler, oyalayan meseleler oldu.



Evet, altına girdiğimiz yük öylesine ağırdı ki taşımaya çalışırken zaman zaman sendeledik ama yönetim kurulu üyeleri olarak her birimiz gerektiğinde diğerinin yükünü omuzlamaya hevesli bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor’umuz için de gerekli olan ilk şey zaten birlik ve beraberlik." ifadelerini kullandı.



Camia olarak yeni başarılara ve zaferlere susamış durumda olduklarını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:



"Biliyoruz ki Trabzonspor’umuzun, yakın geçmişinde kaybettiği kanı, kaybettiği itibarı, sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün ama sadece sportif başarı yeterli değil. Biz kısa vadede gelgeç başarılarla sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor’un geleceğini kurmak istiyoruz. Bu, gerek benim daha önceki konuşmalarımda defalarca, gerekse teknik direktörümüz Ersun Yanal’ın basın açıklamalarında ısrarla vurguladığı gibi, uzun ve meşakkatli bir süreç. Sabır ve anlayış gerektiriyor, çünkü uzun vadeli bir dönüşümün meyvelerini kısa vadede toplamak mümkün olmuyor."



Ligde 16 haftalık ilk bölümü 13. sırada tamamladıklarını anımsatan Usta, hataları düzeltmek, eksikleri tamamlayabilmek için devre arasında takıma kritik takviyeler yaptıklarını aktardı.



Yeni statlarına da değinen Usta, şu değerlendirmeyi yaptı:



"18 Aralık’ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işçi, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğinin ürünü. Stadyumumuz birçok özelliğiyle bünyesinde ilkleri barındırıyor. Trabzonspor efsanesinin yaratıcılarından, yapı taşlarından Şenol Güneş’in ismiyle taçlanan bu kompleks, inanıyorum ki efsaneyi geleceğe taşıyacağımız nice zaferlere ev sahipliği yapacak."



2017 yılına, yeni statlarında yenilenen bir takımla girdiklerini belirten Usta, yazısında, "2017, Trabzonspor’un doğuşunun ellinci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen ’Israr ve inatla Trabzonspor’ diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenetlenmiş bir camia ve desteğini esirgemeyen taraftarlar bu yükselişimize hız katacak, inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.