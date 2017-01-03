ANA SAYFA
Trabzonspor'un Antalya kampı başladı

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI BAŞLADI

Trabzonspor, kampın ilk antrenmanını bugün saat 11.00'de gerçekleştirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için dün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanan Trabzonspor, kampın ilk antrenmanını bugün saat 11.00'de gerçekleştirdi.

Kamp yapılan otelin sahasında basına kapalı olarak yapılan çalışma ısınmayla başlarken, toplu fartlex antrenmanıyla devam etti.
 
Çalışmalara transfer görüşmesi yapan Mehmet Ekici ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Akakpo'nun yanı sıra yol izni olan Castillo, N'doye, İbanez ve Esteban katılmadı.
 
Bordo mavililer, Antalya-Belek kampının ikinci çalışmasını bu akşam saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

39
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe devlerle kapışıyorLucas Lima yine gündeme geldi''Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli...''
Kampanya başlattılar ! ''İstemiyoruz''Guardiola emekli oluyor !''Her golden sonra arayıp...''
Sabri Sarıoğlu, 13.5 milyon Euro’yu yediAboubakar 3 kritik maçta yok !Guardiola Beşiktaş'a rakip oldu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS