Trabzonsporlu Onur'dan acı haber

TRABZONSPORLU ONUR'DAN ACI HABER Trabzonspor'a olan sevgisi ile bilinen 7 yaşındaki kanser hastası Kemal Onur Sevinç hayata gözlerini yumdu. Spor Medyası 04.01.2017 17:17

Dört yıl önce yumuşak doku tümörüne yakalanan minik Trabzonspor taraftarı Kemal Onur'un tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kemal'imiz, Onur'umuz... Canımız, ciğerimiz yaşam mücadelesini kaybetti. Mekanın cennet olsun güzel çocuk" ifadelerine yer verildi. 75