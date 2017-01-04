ANA SAYFA
Trabzonsporlu Onur'dan acı haber

TRABZONSPORLU ONUR'DAN ACI HABER

Trabzonspor'a olan sevgisi ile bilinen 7 yaşındaki kanser hastası Kemal Onur Sevinç hayata gözlerini yumdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dört yıl önce yumuşak doku tümörüne yakalanan minik Trabzonspor taraftarı Kemal Onur'un tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kemal'imiz, Onur'umuz... Canımız, ciğerimiz yaşam mücadelesini kaybetti. Mekanın cennet olsun güzel çocuk" ifadelerine yer verildi.

screenshot_1-014.jpg

75
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'da sıradaki yolcu ChedjouGalatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!Fenerbahçe’nin TFF’ye tepkisi işe yaradı
Trabzonspor'dan Rodallega bombasıŞenol Güneş'ten Eto'o açıklamasıBeşiktaş, Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladı
Advocaat, forvet transferinden vazgeçtiBeşiktaş istedi, Tolunay Kafkas bombayı patlattıSchumacher için 62 milyon TL
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS