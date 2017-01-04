Trabzonsporlu Onur'dan acı haber

Dört yıl önce yumuşak doku tümörüne yakalanan minik Trabzonspor taraftarı Kemal Onur'un tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kemal'imiz, Onur'umuz... Canımız, ciğerimiz yaşam mücadelesini kaybetti. Mekanın cennet olsun güzel çocuk" ifadelerine yer verildi.
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