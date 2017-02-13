ANA SAYFA
Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

TRABZONSPORLU ONAZİ AMELİYAT OLDU

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, özel bir hastanede ameliyat oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor’u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanlayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından 14 Şubat Salı günü başlayacak.

Öte yandan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Trabzon’da özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, “Başarılı bir ameliyat için şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yok” ifadesini kullandı.

İHA
46
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kimsesizlerin kimsesi Lionel Messi''Maçı koparmamız gerekirken zamanı bitirmeye çalıştık''Sergen Yalçın fırtınası !
Igor Tudor için bomba iddia !Beşiktaş'ta kriz büyüyor !Mehmet Demirkol'dan olay sözler !
Demba Ba Şubat sonunda geliyor !Yönetimden Şenol Güneş'e eleştiriAli Şafak Öztürk'ten saldırı açıklaması !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS