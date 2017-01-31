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Trabzonspor’dan transfer açıklaması

TRABZONSPOR’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor, Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü’nden, devre arası transfer çalışmalarını noktaladığını, Omar El Kaddouri transferinden ise vazgeçildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Omar El Kaddouri, İtalya Serie A ekibi Empoli’ya kiralandı.

AMK Gazetesi
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