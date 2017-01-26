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Trabzonspor’dan Tolgay Arslan’a yüklü teklif

TRABZONSPOR’DAN TOLGAY ARSLAN’A YÜKLÜ TEKLİF

Trabzonspor, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a yüksek bir maaş önerdi. Top şimdi Tolgay'da ve kulüplerde.

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Transferde gözünü karartan Trabzonspor, Beşiktaş’ın yetenekli ismi Tolgay Arslan için cazip bir teklifte bulundu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre Şenol Güneş, oyuncularının durumunun bir an önce netleşmesini isterken Tolgay Arslan’ın durumunu da yakından takip ediyor. Trabzonspor’un başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istediği belirtilirken, Tolgay’a yıllık ücret olarak cazip bir teklif sunduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcu düşünmek için süre isterken, teklifi kabul etmesi durumunda Trabzonspor yönetimi siyah beyazlılarla temasa geçecek.

Öte yandan Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Ersan Adem Gülüm bugün sağlık kontrolünden geçti. Ersan’ın fiziki durumunun da iyi olduğu, Konyaspor maçında görev verilmesi durumda takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

AMK Gazetesi
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