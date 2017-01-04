Trabzonspor'dan Rodallega bombası

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan ve Perreira'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Emmanuel Mas ve Serdar Taşcı'ya önümüzdeki günlerde imza attıracak.
Forvet takviyesi için de bir süredir görüşmelerde bulunan bordo mavililer, Eto'o transferinin gerçekleşmemesi sonrasında rotasını Hugo Rodallega'ya çevirdi. Akhisar'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilirken oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmelerden sonra transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un yıllık 1.6 Milyon Euro teklif yaptığı Akhisarlı oyuncunun bu rakamı kabul ettiği de aktarılırken önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Trabzonspor'un bu transfer için kadrosunda düşünmediği isimleri de Akhisar Belediyespor'a önererek kasasından fazla para çıkmamasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.
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TRABZONSPOR'DAN RODALLEGA BOMBASI
Trabzonspor, Akhisar'la sözleşmesi sona erecek olan Rodallega'yla görüşmelere başladı.
Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan ve Perreira'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Emmanuel Mas ve Serdar Taşcı'ya önümüzdeki günlerde imza attıracak.
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