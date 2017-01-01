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Trabzonspor'dan Robinho bombası

TRABZONSPOR'DAN ROBİNHO BOMBASI

Trabzonspor, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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Trabzonspor yönetimi dört bir koldan transfer harekatını sürdürüyor. Bordo-mavililer Pereira transferlerinin ardından ortalığı sarsacak bir futbolcu ile anlaşmak istiyor. O isim bir dünya yıldızı olan Robinho! Menajerliğini Metin Korkmaz'ın yaptığı Eto'o'nun transferinin ardından Robinho için Antalyaspor temaslarda bulunmuş fakat olumlu sonuç alınamamıştı. Bu kez de Trabzonspor, Robinho için düğmeye bastı. Geçtiğimiz yıl Çin'e transfer olan ve ardından Atletico Mineiro'ya giden 32 yaşındaki Robinho'nun transferi için bordo-mavililer çalışmalara başladı. Brezilyalı Robinho, Real Madrid, M. City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor.

TRİBÜNLERİ DE DOLDURUR

Bu sezon 27 maçta forma giyen Robinho 10 gol ve 5 asistle oynuyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 1.72 boyundaki dünya yıldızının kanatların yanı sıra forvet olarak da görev yapabiliyor olması en iştah çekici durum. Ayrıca maçlarını ikinci yarıda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlayacak olan bordo-mavililer, tribünlerin dolması için bu flaş transferi bitirmeye çabalıyor.

Kariyeri boyunca toplam 392 maça çıkan Robinho, 102 gol atıp 72 asist yaptı. Brezilya Milli Takımı formasını da 99 kez giyen Robinho, rakip fileleri toplam 28 kez sarstı.

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