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Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

TRABZONSPOR'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun futboldan men edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile 2013 yılından bu yana aralarında devam eden davanın dün itibarıyla sonuçlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100 bin avro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır. Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibarıyla sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş, CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir."

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