Trabzonspor’da transfer listesi yenileniyor ! Sürpriz...

Devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlayan bordo mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal’ın, takviyelerin takımın kamp çalışmalarına yetiştirilmesini istediği belirtildi. Bu noktada elini çabuk tutmak isteyen yönetimin listedeki oyuncular için teklif sunup beklemeye geçtiği, Yanal’ın ise transferde geç kalınmaması için alternatif isimlere bakılması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

SERDAR VE POPOV İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Trabzonspor yönetiminin Rusya’nın Spartak Moskova takımında forma giyen Serdar Taşçı ile Ivelin Popov için hafta içerisinde Rusya’ya çıkarma yaptığı ancak görüşmeler sonucunda iki oyuncunun transferinde henüz uzlaşma sağlanamadığı bildirildi. Rus kulübüne son tekliflerini ilettikten sonra beklemeye geçen bordo mavililerin San Lorenzo’dan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas’ın transferi için de oyuncu ve kulübüyle el sıkıştığı iddia edildi.



ONAZİ’DEN FENERBAHÇE MAÇI PAYLAŞIMI

Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, 26 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabı instagramdan paylaşımda bulundu. Daha önce Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynadığı bir maçın videosunu paylaşan Onazi, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Zihinsel olarak hazırlanmakta olduğumuz Fenerbahçe derbisi için hepinizin maça gelmesini ve destekte bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İBANEZ FORMAYI UNUTTU

Bu arada, Trabzonspor’un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği sol bek oyuncusu Luis İbanez, bordo mavili takımın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. Son olarak 27 Kasım’da ligin 12’nci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki 3 lig ve 2 kupa karşılaşmasında görev alamadı. Devre arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek, Trabzonspor formasıyla 5’i lig ve 3’ü kupa toplam 8 maçta 453 dakika süre alırken, gol ve asistlik performans sergileyemedi.