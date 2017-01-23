Trabzonspor'da Orellana sesleri

Alternatifli bir listeyle transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Fabian Orellana’yı da gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya iyi başlayıp Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak 2’de 2 yapan bordo mavililerde yönetim, takım kadrosunda eksik görülen noktalara takviye yaparak takımı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlamda alternatifli listeyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Fabian Orellana ile de ilgilenmeye başladı.



KİRALAMA TEKLİFİ

Bordo mavili yönetimin sağ ve sol kanatın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Şilili futbolcu için öncelikli olarak kiralama yoluyla teklif ileteceği bildirildi. Şili milli takımında da görev yapan 30 yaşındaki Fabian Orellana, bu sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Orellana’nın Celta Vigo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu bildirildi.



DEPLASMANDA İLK SERİ

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ancak ikinci devreye iyi başlayan Trabzonspor’da keyifler yerine geldi. Bursaspor’un ardından deplasmanda Kasımpaşa’yı da mağlup ederek bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanan bordo mavililer, deplasmanda ise ilk defa 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



YEREL GAZETELER MEMNUN

Yerel gazeteler, son 2 maçını kazanan Trabzonspor’un Kasımpaşa galibiyetinin ardından "Sıradaki gelsin" yorumunda bulundular. Ekspres Gazetesi, "Sıradaki gelsin", "Kupa özrü. Bursa’dan sonra Kasımpaşa’yı da ezdik geçtik" ifadelerine yer verdi. Sonnokta Gazetesi, "Paşalar gibiyiz!", "Fırtına, Bursaspor’dan sonra Kasımpaşa’yı da deplasmanda süpürdü" başlıklarını kullandı. İlkhaber Gazetesi, "Yusuf da olmasa!", "Yusuf Yazıcı ortaladı, Mas golü attı. Trabzonspor 3 puanı kaptı" derken Taka Gazetesi, "Roman havası değil, kolmastı", "Trabzonspor Bursaspor’dan sonra Kasımpaşa’yı da Arjantinli sol bekin golüyle devirdi" ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi'de, "Trabzon Mast etti", "Trabzonspor Bursa’dan sonra Kasımpaşa’yı da deplasmanda devirdi" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, "Ooo MAStika MAStika", "Arjantinli oyuncunun attığı golle 3 puan geldi. Keyiflenelim o zaman" yorumunu yaptı.