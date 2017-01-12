Trabzonspor'da Ömer Ali seferi

Rodallega ve Caceres transferlerini açıklaması an meselesi olan Trabzonspor, sağ kanadını Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Bordo-Mavililer, 3 yıldıza da aynı anda imza attırarak transfere nokta koyacak.
Forvette Hugo Rodallega, savunmada ise Martin Caceres’i kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor, Süper Lig’in en iyi yerli kanat oyuncuları arasında gösterilen Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner’i de bitirmeye bir adım daha yaklaştı.
Geçtiğimiz günlerde, “Trabzonsporlu yöneticiler menacerime beni istediklerini açık açık söylediler” açıklaması yapan 25 yaşındaki sağ kanat için Atiker Konyaspor’u ikna etmeyi başaran Fırtına’nın hafta içinde oyuncuyla masaya oturacağı öğrenildi.
Oyuncu ikna edilecek
Haziran 2019’a kadar Konyaspor ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu, Süper Lig’in ilk yarısında takımını sırtlayan isim oldu. Avrupa ve kupa maçları dahil 24 maça çıkan ve 3 gol atarken, 4 asist yapan Ömer Ali’ye Bordo-Mavili ekibin, reddedemeyeceği bir sözleşme önereceği öğrenildi.
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TRABZONSPOR'DA ÖMER ALİ SEFERİ
Trabzonspor, sağ kanadını Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Rodallega ve Caceres transferlerini açıklaması an meselesi olan Trabzonspor, sağ kanadını Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Oyuncunun kulübüyle el sıkışan Bordo-Mavililer, 3 yıldıza da aynı anda imza attırarak transfere nokta koyacak.
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